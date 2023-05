Przegląd tygodnia z 21.05.2023 w Wąbrzeźnie. Najważniejsze wydarzenia od 14.05 do 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wąbrzeźno, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wiosna i lato to świetna okazja do metamorfozy. Stylowa fryzura dobrana do kształtu twarzy, a także odpowiedni kolor mogą zdziałać cuda. Zobacz, jakie fryzury damskie są modne w tym sezonie. Może czas na zmianę? Zainspiruj się pomysłami od fryzjerek i stylistek!

Pierwsza Komunia Święta to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu katolika. Najważniejsze tego dnia są przeżycia duchowe, jednak na tę uroczystość jednym z obowiązkowych elementów przyjęcia jest tort. Kulinarne propozycje na "sezon komunijny" mają mieszkanki naszego regionu: Joanna Betin i Justyna Musiorska. Zobacz, jakie pieką torty na I Komunię Świętą.