Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Wąbrzeźnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

We wtorek, 21 marca, aleksandrowska policja poszukiwała uzbrojonego mężczyzny, który po awanturze w domu porwał taksówkarza. Mężczyzna miał jeszcze oddać dwa strzały w swoim domu przy ul. Prusa.

Oto laureaci plebiscytu "Osobowość Roku 2022" w Kujawsko-Pomorskiem. Przedstawiamy laureatów w kategorii "Biznes". Kto został Osobowością Roku Kujaw i Pomorza 2022 i walczy w ogólnopolskim finale? Zobaczcie w naszej galerii!

Co mają wróble do polityki? Według chińskiego dyktatora Mao Zedonga – całkiem sporo. Przywódca Chin wierzył, że jest w stanie doprowadzić swój kraj do socjalistycznego dobrobytu i rozwoju. Na drodze ku tym światłym celom stali jednak wrogowie, przeciwko którym należało zjednoczyć Chińczyków i doprowadzić do ich eliminacji, by żadne kije pchane przez nich w szprychy nie były w stanie zatrzymać postępu, którego ojcem widział się Mao. Wrogami okazały się muchy, komary, szczury i… wróble.