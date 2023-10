Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Wąbrzeźnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Pod nazwą Rebel Texture Hair kryje się fryzura damska, która będzie rządzić tej jesieni. Swoją popularność zyskała dzięki połączeniu gustownego wyglądu każdej Francuzki i buntowniczego pierwiastka kobiet żyjących w latach 80. Co jest najważniejsze w tym cięciu? Artystyczny nieład i grzywka! To modne uczesanie damskie będzie się rewelacyjnie prezentować o każdej porze dnia. Sprawdź, jak wygląda.

71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.