Lipiec 2024 w Wąbrzeźnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Dla katolików miejsce święte. Gietrzwałd jest jedynym miejscem w Polsce z uznanymi przez Kościół objawieniami. Cel pielgrzymek, ale też piękna warmińska wieś. Ostatnio pojawiły się w Gietrzwałdzie intrygujące malowidła nawiązujące do historii mieszkańców. To „deskale” Arkadiusza Andrejkowa, prace powstałe na bazie starych fotografii, namalowane na wiekowym drewnie tutejszych stodół.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu wąbrzeskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [28-30 czerwca 2024]?