Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Wąbrzeźnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Wąbrzeźno, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dziecięce piosenki i uśmiechy wypełniły Wąbrzeski Dom Kultury. A to za sprawą Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki".

Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju.

Podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w Wąbrzeźnie było dużo zabaw. Rozstrzygnięto też dwa konkursy zorganizowane przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zobaczcie kto w nich zwyciężył.