Gmina Płużnica wygrała milion! Trwa podejmowanie decyzji, na co wydać te pieniądze

Gmina Płużnica w listopadzie 221 r. dowiedziała się, że wygrała milion złotych w konkursie "Rosnąca odporność", który od sierpnia 2021 r. do końca października 2021 r. mierzył najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19. - W powiecie wąbrzeskim mieliśmy największy wzrost procentowy. Nie mieliśmy najwięcej osób zaszczepionych, ale największy wzrost i dostaliśmy nagrodę 1 mln zł - mówił podczas sesji 27 maja wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka. W maju nie było do końca wiadomo, na co można wydać te pieniądze, dlatego gmina złożyła do premiera interpelację z wnioskiem o doprecyzowanie. W odpowiedzi napisano tak jak jest w regulaminie konkursu, że pieniądze trzeba przeznaczyć na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

- Nic z tego nie wynika. Z panią skarbnik podjęliśmy decyzję, że na razie wstrzymujemy się, na co ten milion złotych przeznaczyć. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja w ciągu roku kształtowała. Na razie pieniądze leżą na koncie. Główne pytanie, czy przeznaczyć je na inwestycje, czy na wydatki bieżące