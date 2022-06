Ponad 80 tys. zł na start! W powiecie wąbrzeskim powstaną nowe firmy

W powiecie wąbrzeskim wystartuje produkcja wyrobów z drewna i biuro obrotu nieruchomościami

Julita Frankowska, która za dofinansowanie otworzy biuro obrotu nieruchomościami, na rynku sprzedaży nieruchomości pracuje od 10 lat. Do tej pory zajmowała się jednak sprzedażą na terenie Torunia. Choć miała obawy odnośnie pośrednictwa nieruchomościami na rynku niewielkiego powiatu wąbrzeskiego, to po analizie zauważyła, że tak naprawdę w Wąbrzeźnie nie ma biura obrotu nieruchomościami z prawdziwego zdarzenia i takie miejsce planuje tu stworzyć. Owszem, są biura, jednak osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości nie są na miejscu, a jedynie czasami dojeżdżają do Wąbrzeźna. Julita Frankowska podkreśla zatem, że tak naprawdę pracując na miejscu w Wąbrzeźnie nie będzie miała prawie konkurencji, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych osób będzie dostępna dla klientów. Mimo to, nie zamierza z tego powodu odpuścić, a wręcz przeciwnie - jej cel to wejście na rynek powiatu wąbrzeskiego z rozmachem! W tym celu za pozyskane dofinansowanie kupi dobry aparat fotograficzny, program do obróbki zdjęć, dron, aby można było zobaczyć działki i domy czy kamerę 360°, aby przed przyjazdem poznać układ pomieszczeń. - Są to takie środki, że można otworzyć fajne biuro - mówi Julita Frankowska, ale podkreśla, że praca w nieruchomościach nie polega tylko na zrobieniu zdjęć nieruchomości telefonem, stąd potrzebny będzie ten profesjonalny sprzęt. Zdradza też, że w ramach prowadzonych przez nią usług chce także zajmować się przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu, czyli np. sprzątaniem w przypadku, gdy właściciel nie ma takiej możliwości. Czy to wszystko da radę zrobić sama? Nie wyklucza, że w przyszłości kogoś zatrudni, ale dodaje, że zna swoje możliwości i wie, ile pracy jest w stanie wykonać, więc na pewno wystartuje sama. Gdy działalność się rozkręci, nie wyklucza wsparcia pracowników. Do czasu otwarcia działalności, wciąż pracuje sprzedając nieruchomości.