Takie imprezy zaplanowano w Wąbrzeźnie i powiecie w dniach 24-26 czerwca. Sprawdźcie szczegóły

W sobotę, 25 czerwca o g. 11 na Placu Jana Pawła II rozpoczną się warsztaty rolkowe dla wszystkich pasjonatów rolek, ale i dla osób, które dopiero uczą się jazdy na rolkach, ponieważ w programie będzie właśnie nauka podstaw jazdy dla dzieci i dorosłych, podstaw freestyle slalom, nauka jazdy miejskiej, efektywnego hamowania oraz pokazy jazdy na rolkach. Na miejscu dostępna będzie wypożyczalnia rolek i kasków, ale z uwagi na ograniczoną liczbę warto zabrać swój sprzęt. Warsztaty zaplanowano do g. 14. Poprowadzą je wykwalifikowani instruktorzy z bydgoskiej szkółki rolkowej Rollerblading School. Udział w warsztatach oraz wypożyczenie sprzętu dla mieszkańców są bezpłatne.

Także w sobotę, 25 czerwca o g. 19 przy Amfiteatrze w Wąbrzeźnie zorganizowane zostaną obchody Nocy Świętojańskiej , podczas której zagra zespół "Morze i my" i potańczymy razem z Bractwem XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta. Będzie także wspólne wyplatanie wianków, a ok. g. 20.30 ich puszczanie. Zakończenie imprezy zaplanowano na g. 23. Organizatorem imprezy jest Wąbrzeski Dom Kultury.

W sobotę, 25 czerwca o g. 16 w w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Łopatkach w gminie Książki odbędzie się impreza z okazji powitania lata "Świętojanki to nasza tradycja" . Od g. 17 zaplanowano warsztaty wyplatania wianków, a następnie konkurs na najpiękniejszy wianek, w którym do wygrania będzie rower miejski. Będzie również występ zespołu "Rodzinka" i zabawa taneczna. Imprezę organizuje gmina Książki, Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie oraz Klub Aktywnych Kobiet w Łopatkach.

Z kolei w niedzielę, 26 czerwca o g. 10 z Placu Jana Pawła wyruszy czterogodzinny rajd rowerowy. Z organizatorem można kontaktować się pod numerem tel.: 693-360-062.

Także w niedzielę, 26 czerwca od g. 10 na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie odbędzie się Miejska Wystawa Zabytkowych Motocykli, podczas której będziemy mogli zobaczyć ponad 50 zabytkowych motocykli. Więcej o wydarzeniu, które Wąbrzeźno Nasze Miasto objęło patronatem medialnym pisaliśmy pod tym linkiem.

Przypominamy także, że do piątku, 24 czerwca można przekazywać swoje zgłoszenia, aby wziąć udział w konkursie kulinarnym "Ziemniak w roli głównej". W tym celu należy zgłosić swoje stoisko na festiwal kulinarny, który odbędzie się w niedzielę, 3 lipca na Koronie Amfiteatru w Wąbrzeźnie. Wtedy będzie trzeba przygotować potrawę, której głównym składnikiem jest ziemniak. Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępnymi pod tym linkiem należy dostarczyć do piątku, 24 czerwca do Wąbrzeskiego Domu Kultury przy ul. Wolności 47 lub mailowo na adres: [email protected] lub [email protected] Laureat I miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 1 tys. zł.