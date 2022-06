Gmina Płużnica. Po gradobiciu w z roślin została sieczka

Wójt mówi, że chmura przeszła pasem:

- Straty są różne, ale gdzieniegdzie sięgają stu procent, dlatego będziemy składać do wojewody wniosek o powołanie komisji szacującej szkody w uprawach.

Może to zająć około miesiąca, tymczasem część poszkodowanych rolników myśli o likwidacji tego, co zostało z ich zasiewów.

- Mieliśmy na ten temat dyskusję i ustaliliśmy, że trzeba zostawić fragment zniszczonych upraw, żeby móc go pokazać komisji – podpowiada wójt.