"Czujemy się wyróżnione." Reprezentacja z powiatu wąbrzeskiego wygrała konkursy podczas dożynek wojewódzkich 2022

Ekspresowe i szybkie danie oczarowało komisję podczas dożynek wojewódzkich 2022 w Kruszynie

Właśnie wspomniana z upa wiśniowa wywołała niemałe zamieszanie, bo to dzięki niej gospodynie ze Szczuplinek znalazły się na podium w Konkursie Kulinarnym "Kwaśne i Przaśne Potrawy Żniwne" oraz dzięki tej zupie uzyskały nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. 500 zł. Monika Kryniecka przyznała, że gdy tylko usłyszała o konkursie związanym z kwaśnymi potrawami żniwnymi, od razu pomyślała o zupie wiśniowej, którą w dzieciństwie przygotowywała jej babcia według staropolskiej receptury. - Zawsze w naszej rodzinie była taka serwowana w czasie żniw, często podawana z plackami ziemniaczanymi - powiedziała Monika Kryniecka i dodała, że teraz to ona przygotowuje dzieciom tę zupę, zwłaszcza w okresie żniw. Jak przyznała, dzieci uwielbiają zupę wiśniową tak bardzo, że po dożynkach wojewódzkich, mimo że była już g. 21.30, syn Moniki Krynieckiej zjadł całą porcję tej zupy! Od wielu lat w rodzinie Moniki Krynieckiej przygotowuje się tę zupę tak samo: najpierw gotuje się wiśnie z pestkami, następnie do zupy wrzuca się kluski, zaciąga śmietaną i odpowiednio dosładza. - I zupa gotowa - zdradziła Monika Kryniecka.

Panie z gminy Książki czują satysfakcję

Wiele czasu reprezentacji powiatu wąbrzeskiego zajęło przygotowanie wieńców na dożynki wojewódzkie, zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego. Ten drugi przyniósł paniom najwięcej radości, bo wygrał Konkurs na Najładniejszy Współczesny Wieniec lub Ozdobę Dożynkową. Dwa tygodnie codziennej pracy w świetlicy wiejskiej w Łopatkach skutkowało stworzeniem wyjątkowego wieńca - starościny niosącej chleb, zgodnie z pomysłem prezes Stowarzyszenia Szczuplińskie Żurawie Eleny Gojżewskiej. Jak podkreśliła Monika Kryniecka, panie jadą po to, żeby się zaprezentować, a jeśli jest to nagrodzone, to czują satysfakcję. Cieszą się, że ten wieniec nowoczesny zajął drugie miejsce, bo jest to promocja gminy Książki, miejscowości Szczuplinki oraz całego zespołu Stowarzyszenia Szczuplińskie Żurawie.