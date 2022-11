Gdzie w Wąbrzeźnie można smacznie zjeść? Lokale polecają klienci z całego świata. TOP restauracji według TripAdvisora

TripAdvisor co miesiąc pomaga 463 milionom osób w jak najlepszym wykorzystaniu każdej podróży. To idealny internetowy przewodnik dostępny w 28 językach na 49 rynkach, w tym polskim. Platforma ma ponad 44 mln aktywnych użytkowników każdego dnia. Jedni zaglądają, by zamieścić recenzję miejsca, obiektu, hotelu, restauracji, baru czy pubu. Inni wręcz przeciwnie, zanim wybiorą się, by coś zjeść, korzystają z opinii, które zostawili w sieci goście.