Premierowy Festiwal Kulinarny w Wąbrzeźnie. Sprawdźcie, kto wygrał konkursy i zobaczcie zdjęcia

Podczas Festiwalu Kulinarnego rozstrzygnięty został konkurs "Ziemniak w roli głównej" na najsmaczniejszą potrawę, której głównym składnikiem jest ziemniak. Klub seniora oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Słowianki z klasą" z Radzynia Chełmińskiego przygotowały kluski ziemniaczane, a Małgorzata Burchardt-Topolewska knedle. Pierwsze miejsce wraz z nagrodą w wysokości 1 tys. zł otrzymała Małgorzata Burchardt-Topolewska, drugie wraz z nagrodą w wysokości 700 zł otrzymał klub seniora z Radzynia Chełmińskiego, a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich "Słowianki z klasą" z Radzynia Chełmińskiego, któremu przypadła nagroda w wysokości 500 zł.

W konkurencji na najlepszą ekologiczną drożdżówkę pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Sztubecka z Wąbrzeźna, drugie Urszula Fladrowska z Wąbrzeźna, a trzecie Monika Kowalska z Wąbrzeźna. Wyróżnienia trafiły do Natalii Okrasy z Wąbrzeźna, Ewy Kawskiej ze Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu oraz do KGW "Słowianki z klasą" z Radzynia Chełmińskiego.