Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Wąbrzeźnie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wąbrzeźno, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

Piżamy damskie mają różne oblicza. Można wyróżnić te, w których kobieca figura prezentuje się seksownie i takie, w których ciału jest ciepło i przyjemnie. Jeżeli należycie do typowych zmarzluchów, to mamy dla was przegląd ubrań do spania. W Pepco, Lidlu i Sinsay znajdziecie je w przystępnych cenach. Wybraliśmy dla was modele, w których poczujecie się stylowo i przede wszystkim ciepło!