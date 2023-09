Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Wąbrzeźnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Wąbrzeźno, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kieszonkowcy to prawdziwa zmora podróżników na całym świecie. Zjawisko okradania turystów występuje praktycznie wszędzie, a Europa niestety nie jest wyjątkiem. Zobaczcie, w których krajach musicie mieć się na baczności. Gdzie w Europie grasuje najwięcej kieszonkowców? Niechlubna lista może być dla nas sporym zaskoczeniem, bowiem pojawił się na niej także... nasz kraj.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [8-10 września 2023]?