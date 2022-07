Ewa Bem będzie gwiazdą festiwalu WąbJAZZno.2. Kto jeszcze wystąpi w Wąbrzeźnie 4, 5, 6, 7 sierpnia? [program festiwalu]

Repertuar tegorocznego festiwalu „WąbJAZZno” będzie stał na najwyższym poziomie muzycznym. Zaproszenie, aby na nim wystąpić przyjęła „pierwsza dama polskiego jazzu” - Ewa Bem. Wystąpi z wyjątkowym akompaniamentem grupy Alchemik Big Band Grzegorza Piotrowskiego, saksofonisty i kompozytora znanego w Polsce, jak i szeroko poza polską sceną jazzową.

W Wąbrzeźnie wystąpi również Marek Napiórkowski ze świetnym projektem Hipokamp.

Region reprezentować będzie zespół “Orange Trane”, z saksofonistą Szymonem Łukowskim, a wieczorne jam session poprowadzą studenci z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Ponadto planowane są: prelekcja, piknik rodzinny, kino muzyczne oraz warsztaty.

Organizatorzy - ze Stowarzyszenia Forma - uważają, że Festiwal WąbJAZZno.2 to również świetna okazja by w ramach kulturalnych wydarzeń, pomagać i wspierać ukraińską walkę o wolność. Dlatego zaprosili do współpracy wspaniałego basistę jazzowego, propagatora jazzu na Ukrainie - Igora Zakusa, mieszkającego i tworzącego w Kijowie.