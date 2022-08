Dachowanie na polu kukurydzy w Czystochlebiu w powiecie wąbrzeskim. Zobaczcie zdjęcia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie ustalili, że w czwartek, 11 sierpnia ok. g. 7.50 w Czystochlebiu 33-letni mieszkaniec powiatu chełmińskiego kierując pojazdem ciężarowym z naczepą rozpoczął manewr wyprzedzania jadącej przed nim koparki nie udzielając pierwszeństwa przejazdu wyprzedzającemu go samochodowi osobowemu marki ford. 53-letni kierowca forda w celu uniknięcia zderzenia z ciężarówką zjechał do przydrożnego rowu, a następnie kilkukrotnie dachował w pobliskim polu kukurydzy. Na szczęście ani jemu, ani jego 23-letniemu pasażerowi nie stało się nic poważnego. Z ogólnymi potłuczeniami zostali jednak przetransportowani przez ratowników medycznych z Zespołu Ratownictwa Medycznego z Kowalewa Pomorskiego do szpitala w Golubiu-Dobrzyniu.

Asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie przekazał "Pomorskiej", że kierowcy byli trzeźwi.

O winie i karze dla sprawcy tej kolizji, czyli 33-latka z powiatu chełmińskiego, zdecyduje sąd.