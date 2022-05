Zalana piwnica w przedszkolu w powiecie wąbrzeskim

W niedzielę, 22 maja ok. g. 17.20 w Zieleniu w gminie Ryńsk w powiecie wąbrzeskim wskutek pęknięcia rury w budynku przedszkola doszło do zalania piwnicy wodą na wysokość pół metra. Na miejscu przez blisko godzinę pracowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zamknęli dopływ wody do budynku, wynieśli zalane meble i sprzęt oraz wypompowali wodę z piwnicy.

Natomiast w sobotę, 21 maja mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego odczuli skutki silnego wiatru, a strażacy z terenu powiatu je usuwali łącznie 16 razy, od g. 9.30 do g. 16.10. Działania dotyczyły w większości pochylonych konarów drzew i nie spowodowały większych strat. Konary drzew strażacy usuwali w Błędowie, Czaplach, Łopatkach, Książkach, Nielubiu, Wroniu, Osieczku, Mgowie, Płużnicy, Jarantowiczkach, a w Dębowej Łące usuwano drzewo na ulicy oraz duże gałęzie, które zagrażały bezpieczeństwu na cmentarzu parafialnym.