Wypadek w Działowie w gminie Płużnica. 71-letni kierowca był pijany

W poniedziałek, 20 czerwca ok. g. 18.10 w Działowie w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim na drodze wojewódzkiej 71-letni kierowca wskutek niedostosowania prędkości do warunków drogowych uderzył w drzewo, a następnie dachował. Jak się okazało, 71-latek miał 1,7 promila alkoholu we krwi.

Jak przekazał nam mł. asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie policjanci z wąbrzeskiej komendy zabrali mężczyźnie prawo jazdy. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Na miejscu obecny był Zespół Ratownictwa Medycznego, ale nie było wymagane przewiezienie seniora do szpitala.

71-latek z gminy Płużnica osobowym volkswagenem podróżował sam.

Jak przekazał nam bryg. Cezary Maćczak, zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na miejscu pracowali także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wąbrzeźnie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz usunęli płyny, które wyciekły z osobówki.