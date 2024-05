Wycieczki rowerowe do 65 km od Wąbrzeźna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Wąbrzeźna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 65 km od Wąbrzeźna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Wąbrzeźna warto sprawdzić w weekend.

🚲 Trasa rowerowa: Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń -Iława Stopień trudności: 1.0

Dystans: 140,11 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 889 m

Suma zjazdów: 890 m Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Wąbrzeźna Wycieczka rowerowa szlakiem zamkowym z Kowalewa Pomorskiego do Iławy. Większość trasy z dala od samochodów lub bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu. Odcinek Bratian - Radomsko pokonałem szlakiem zwiniętych torów. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Toruń-Unisław-Chełmno-Czrże-Złotoria-Świętosław-Toruń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 182,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 607 m

Suma zjazdów: 534 m Trasę dla rowerzystów z Wąbrzeźna poleca Tomwn

Trasa zdecydowanie na szosowy rower i osób zaprawionych w bojach rowerowych (ze względu na duży dystans). Pierwsze 28 km jedziemy ścieżką rowerową do Unisławia, przed Chełmnem na rondzie kierunek na Kokocko-Czrże (malownicze widoki pradoliny Wisły) Dąbrowa Chełmińska, wjazd do Torunia ścieżką rowerową od strony Wrzosów.Dalej kierunek Złotoria,Lubicz,Dobrzejewice,Łążyn,Zębowo, Świętosław, Nowa Wieś, Ciechocin,Małaszyce, Dobrzejewice i Toruń. ;-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: TRZY ZAMKI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 1 594 m

Suma zjazdów: 1 617 m Trasę dla rowerzystów z Wąbrzeźna poleca Buczek Wola wspólnego pokręcenia była tak duża, że nie gasiły jej nawet nieciekawe prognozy pogodowe. Po prostu musieliśmy się gdzieś wybrać, a, że od roku obiecujemy sobie Grudziądz i okolice to tam właśnie ruszamy. Oczywiście pojeżdżenie na rowerze może być celem samo w sobie, ale wyznaczyliśmy sobie trzy inne cele. Wszystkie trzy ceglane, gotyckie i pokrzyżackie. Relacja: Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Twarda Góra - Tczew przez Małe i Duże Wiosło Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 663 m

Suma zjazdów: 720 m Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Wąbrzeźna

Wycieczka rowerowa z Twardej Góry do Tczewa przez Nowe i Szlak Dolnej Wisły. Trasa jest wyjątkowo urokliwa na odcinku Nowe - Kozielec. Kontakt z przyrodą wydaje się tu tak oczywisty, że trudno szukać lepszego miejsca. Piękne widoki połączone z dziką przyrodą docenią osoby, dla których jeżdżenie po utartych ścieżkach jest nudne. Kolejnym miejscem godnym uwagi są leśne odcinki między Dużym Wiosłem i Małym Wiosłem. Kolejny przystanek w miejscowości Gniew (zamek) i Rybina (śluza). Po drodze warto zatrzymać się i skosztować jabłek, dziko rosnących w opuszczonych sadach. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Wąbrzeźna

Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

Nawiguj

