Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Płużnica Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

W wyborach parlamentarnych 2023 liczy się każdy oddany głos, jak również głosy wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców gm. Płużnica. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Aby oddać głos należy wybrać się do jednego z lokali wyborczych i wrzucić do urny wypełnioną kartę. Czy na pewno wiesz, gdzie w gm. Płużnica mieści się Twój lokal wyborczy? Tutaj znajdziesz adresy lokali wyborczych w gm. Płużnica.