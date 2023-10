Wszystkich Świętych 2023. Czy będzie padać w Wąbrzeźnie? Szczegóły prognozy

Pogoda na Wszystkich Świętych 2023: Wąbrzeźno

W jaki dzień wypada Wszystkich Świętych?

W tym roku Wszystkich Świętych wypada w środę. Pamiętaj, by mieć to na uwadze, jeśli planujesz dłuższe wolne. Wszystkich Świętych to uroczystość obchodzona 1 listopada. Jest to święto poświęcone czci zmarłych chrześcijan, którzy osiągnęli już stan zbawienia i przebywają w niebie. To święto jest połączone z Dniem Zadusznym lub inaczej zwanym Świętem Zmarłych obchodzonym 2 listopada. Często nazwę Wszystkich Świętych stosuje się zamiennie ze Świętem Zmarłych, co jest błędem. W Święto Zmarłych modlimy się za dusze wszystkich wiernych zmarłych.

1 listopada wybieramy się na cmentarze, by uporządkować groby, zapalić znicze i wspominać zmarłych krewnych. To czas bardzo nostalgiczny. Wspominając krewnych, których nie ma już z nami zwracamy większą uwagę na szybko pędzący czas i przemijanie.