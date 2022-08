Trasy spacerowe do 65 km od Wąbrzeźna. Urokliwe ścieżki na weekend 3 - 4 września

Spacerem z Wąbrzeźna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Wąbrzeźna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Partęczyny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,36 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 036 m

Suma zejść: 1 032 m

Trasę spacerową mieszkańcom Wąbrzeźna poleca Wojciechstypa

Święto Pracy 1 maja uczciliśmy kolejną pieszą wycieczką po lasach wśród brodnickich jezior. Bardzo fajna i przyjemna trasa wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Partęczyny Wielkie. Po drodze jez. Okonek (rezerwat przyrody), jez. Małe Partęczyny, aż do jez. Łąkorz. Na kanale łączącym Partęczyny Małe i Wielkie "przeprawa" po dwóch kłodach łączących brzegi oddalone od siebie o kilka metrów. Za to na kanale pomiędzy Partęczynami a Łąkorzem już jest ładny mostek, a wzdłuż kanału trasa przyrodniczo - dydaktyczna.

