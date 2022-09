Tak wyglądają najpiękniejsze zagrody w powiecie wąbrzeskim w 2022 r.! Zobaczcie zdjęcia

Po pracy w ogrodzie najlepiej się w nim wypoczywa

Od Bożeny Szprynieckiej dowiedzieliśmy się, że wraz z mężem w konkursie na piękną zagrodę wzięła udział po raz pierwszy. Decyzja zapadła, gdy wiosną w ogrodzie Szprynieckich zrobiło się kwitnąco. - Udało się. Podobało się komisji i nam też się bardzo podoba nasz ogród - zdradziła "Pomorskiej" Bożena Szpryniecka, ale dodała, że ważnym elementem przy wyborze zwycięzcy w konkursie była także bioróżnorodność w ogrodzie, którą zdecydowanie przy swoim domu w Łopatkach mogą się pochwalić.

Bożena Szpryniecka o ogród w Łopatkach wraz z pomocą męża dba od 30 lat, ale pasja do roślin, szczególnie do kwiatów, zrodziła się u niej już w dzieciństwie. Jak przyznała, już jej mama miała piękny ogród i wygrywała konkursy, więc i Bożenę Szpryniecką zafascynowały kwiaty. A jak podkreśliła, o swoje ogrody dbają teraz także jej synowa z synem oraz córka, co bardzo ją cieszy.