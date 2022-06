Strefa relaksu, projekt wnętrza toalety, piżamowy czwartek... Te pomysły są realizowane w powiecie wąbrzeskim

Piżamowy czwartek, piknikowy poniedziałek, hawajski dzień dziecka, dzień postaci z bajek, aktywne przerwy czy strefa relaksu wydzielona na terenie szkoły to tylko niektóre z pomysłów, które uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu wąbrzeskiego wymyślili, aby umilić sobie czas w szkole.

CBŚP rozbiła grupę przestępczą w regionie

Kończy się rok szkolny. Jest to świetny moment na podsumowanie i docenienie pomysłów dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z powiatu wąbrzeskiego, którzy zapytani przez przedstawicieli samorządów uczniowskich o to, jakie mają pomysły i potrzeby oraz co chcieliby zrobić w swoich szkołach, ruszyli wyobraźnią i zdradzili swoje koncepcje. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach wpadli na pomysł zorganizowania w szkole takich spotkań jak piżamowy czwartek, piknikowy poniedziałek, hawajski dzień dziecka, dzień postaci z bajek. Opiekunem samorządu uczniowskiego jest Monika Lubińska. Z kolei samorząd uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, którego opiekunami są panie Agnieszka Góreczna i Marzena Góreczna postawił na aktywne przerwy, kupując sprzęt sportowy do wykorzystania w czasie wolnym od lekcji. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu postanowili natomiast przygotować w swojej szkole w pomieszczeniu po bibliotece strefę relaksu. Najpierw to miejsce odmalowali, a później kupili pufy oraz gry planszowe. Do zakupu dorzuciła się szkoła, ponieważ realizacja tego projektu przekroczyła przeznaczoną na ten cel kwotę 1 tys. zł. Opiekunem samorządu jest pani Agata Kubrycht.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie postawili na warsztaty integracyjne dla uczniów, aby lepiej się poznać i nawiązać lepszą współpracę. Zorganizowali także noc w szkole, podczas której radni samorządu uczestniczyli w zabawach i grach integracyjnych. W wyniku konsultacji z uczniami, samorząd podjął decyzję o kupnie różowych skrzyneczek z artykułami higienicznymi dla dziewcząt, które zostały zamontowane w dwóch toaletach. - Uczniowie zdecydowali także, że chcą kultywować tradycję wysyłania i obdarowywania własnoręcznie wykonywanymi kartkami z życzeniami, dlatego kupili maszynkę do scrapbookingu. Opiekun samorządu oraz uczniowie, którzy znają metodę scrapbookingu będą prowadzili w szkole warsztaty z robienia kartek tą metodą - mówi Małgorzata Ludwiszewska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica. Opiekunem samorządu jest pani Zuzanna Kurek.

Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie zorganizował natomiast konsultacje dotyczące remontu toalet w ich szkole. W tym celu wybrali się na warsztaty z rysunku, aby stworzyć profesjonalny projekt toalet. Jak przekazała nam Małgorzata Ludwiszewska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica, uczniowie stworzyli projekt remontu jednej toalety w szkole, a we wrześniu w 2022 r. planują skonsultować swój projekt z projektantem wnętrz. Co więcej, jak ustalili z dyrekcją, projekt ten zakładający generalny remont toalety zostanie zrealizowany w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast we wszystkich toaletach w szkole są rozwieszone wykonane przez uczniów plakaty promujące dbanie o czystość, a w dwóch toaletach są zamontowane różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla dziewcząt. Opiekunem samorządu jest pani Małgorzata Sukowska.

Podkreślmy, że o to, jakie pomysły mają uczniowie, zapytali ich najpierw członkowie samorządów uczniowskich, które uczestniczyły w projekcie "Samo-Rządni w szkole" realizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. To właśnie stowarzyszenie przekazało młodzieży po 1 tys. zł na realizację pomysłów z dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Oprócz tej inicjatywy, w ramach projektu "Samo-Rządni w szkole" przedstawiciele samorządów uczniowskich uczestniczyli w szkoleniach dotyczących podstaw samorządności szkolnej, stworzyli kampanię promującą kandydowanie do rad samorządów uczniowskich w ich szkołach, wzięli udział w debacie "Powiatowa Gala Rad Samorządów Uczniowskich", o której pisaliśmy pod tym linkiem oraz uczestniczyli w wizycie studyjnej w Oslo, aby poznać metody wykorzystywane w Norwegii w celu budowania obywatelskich postaw wśród młodzieży. - W związku z tym, że powoli zbliżamy się do zakończenia projektu, ostatnim działaniem będzie spotkanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy z przedstawicielami Urzędu Gminy w Płużnicy, aby mogli porozmawiać i wspólnie wypracować zasady współpracy między Radą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy a samorządem w Płużnicy. Organizując spotkanie zależy nam także na tym, aby uczniowie mogli pochwalić się tym, co zrobili w ramach inicjatywy w swojej szkole i tym, jak zrodziły się pomysły na te inicjatywy

- mówi Małgorzata Ludwiszewska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica. Projekt "Samo-Rządni w szkole", który realizowany jest od 1 lutego 2021 r. do końca września 2022 r. skierowany jest do przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół podstawowych z powiatu wąbrzeskiego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli samorządów uczniowskich, poprzez zwiększenie stopnia ich decyzyjności i poszerzenie niezbędnej wiedzy.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!