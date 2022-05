Przekazano klucze do 24 mieszkań przy ul. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie. Zamieszka tam 68 osób. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkańcy bloku przy ul. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie będą mogli otrzymać dopłaty do czynszu

Odbiór końcowy bloku budowanego od grudnia 2020 r. przy ul. Bp. Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie odbył się 21 kwietnia, a w poniedziałek, 16 maja prezes Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marian Świś i burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski uroczyście przekazali klucze do mieszkań ich najemcom. Łącznie dwadzieścia cztery rodziny zamieszkają w tym bloku w mieszkaniach o powierzchni od ok. 30 m2 do ok. 61 m2. Lokatorzy mieszkań znajdujących się na parterze mają do dyspozycji tarasy, a na piętrach przestronne balkony. Każda rodzina ma wydzielone i oznaczone numerem mieszkania miejsce postojowe na samochód oraz pomieszczenie piwniczne. Blok ogrzewany jest gazem. Za jeden metr kwadratowy mieszkania lokatorzy zapłacą tylko 14 zł czynszu.