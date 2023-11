Przedszkola w Wąbrzeźnie w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Wąbrzeźnie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się na ogół w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Wąbrzeźnie działają zgodnie z przepisami, które określono w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Wąbrzeźnie?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.