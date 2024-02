Prasówka Wąbrzeźno 2.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wąbrzeźnie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wąbrzeźna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

Samotnie mieszkająca 72-latka upadła, złamała biodro i nie mogąc się ruszyć, przez dwa dni leżąc na podłodze w swoim mieszkaniu, czekała na pomoc. Miała szczęście, bo do jej drzwi zapukał dzielnicowy.

Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!