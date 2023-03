Prasówka 31.03.2023 Wąbrzeźno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wąbrzeźna

Cięcie budlei to jeden z dwóch ważnych zabiegów pielęgnacyjnych, o których musimy pamiętać, jeśli chcemy, by pięknie i długo kwitła. Drugim jest nawożenie. Warto o to zadbać, bo budleja Dawida to wyjątkowo piękny krzew, który przez całe lato zachwyca kiściami gęstych, dużych, barwnych kwiatostanów. Nie bez powodu nazywany jest też „motylim krzewem”, gdyż jego kwiaty przyciągają latem chmary motyli. Radzimy, kiedy przycinać budleję i jak ją nawozić.