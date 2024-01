Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Wąbrzeźnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Wąbrzeźno, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Dzień Dziadka, który świętujemy 22 stycznia. Pobierz kartkę z życzeniami, w wersji pionowej, idealnej na telefon i wyślij ją dziadkowi, sprawiając mu radość.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [19-21 stycznia 2024]?