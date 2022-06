Poznaliśmy wyjątkową historię logo Spójni w Wąbrzeźnie. Kobieta z tego logo podziękowała podczas sesji

Mieszkańcy Wąbrzeźna, żeglarze i radni byli za nadaniem przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie imienia Jerzego Bogdana Lewandowskiego

- Bardzo się cieszę, że tak go upamiętniono, bo to naprawdę był wspaniały człowiek. Bardzo dziękuję

Postać Barbary Lewandowskiej, żony Jerzego Bogdana Lewandowskiego wydrążono łyżeczką w budynku Spójni w Wąbrzeźnie

Podczas sesji 1 czerwca wspomniano, że wszystkie dokumenty dotyczące przystani i życia bosmana i jego małżonki zostały spalone po włamaniu do budynku starej przystani. Osoba, która się tam włamała, zrobiła sobie ognisko, wykorzystując do tego wspomniane dokumenty. A te znajdowały się tam, ponieważ państwo Lewandowscy w przystani mieszkali przez wiele miesięcy w roku - od wczesnej wiosny do późnej jesieni.