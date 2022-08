Poważny wypadek w Wielkim Pułkowie. 31-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala Karina Knorps-Tuszyńska

W czwartek, 18 sierpnia ok. g. 9.10 na drodze krajowej nr 15 w Wielkim Pułkowie w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim doszło do poważnego wypadku drogowego. 31-letnia kobieta trafiła do szpitala.