Padła główna wygrana w Wąbrzeźnie w Zdrapce w grach Lotto

We wtorek 7 listopada 2023 roku szczęście uśmiechnęło się do gracza, który kupił zdrapkę w Wąbrzeźnie. Na konto osoby, która zagrała w kolekturze przy ul. Mickiewicza 16 trafiło 44 000 zł złotych.

Zdrapka "Miętowa kasa" (nr 0689) weszła do sprzedaży 3 sierpnia 2023 roku. Maksymalna wygrana w tej zdrapce to właśnie 44 000 zł. Było 14 takich zdrapek, a do wygrania już jest 12. Pierwsza główna wygrana padła w Warszawie 16 sierpnia, a druga teraz w Wąbrzeźnie.