Opady deszczu w Wąbrzeźnie. Ile go spadnie dzisiaj (28.03.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 36%. Ma spaść ok. 3,2 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 32%. Według prognoz, spadnie ok. 2 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 25%. Ma spaść ok. 0,3 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 2%.

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.