Niebawem ruszą pierwsze zabiegi usunięcia zaćmy w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie

Zasady pracy oddziału

Każdy pacjent, który otrzymał skierowanie do szpitala od lekarza okulisty na operację usunięcia zaćmy, może zapisać się na wizytę kwalifikującą do wpisu na listę oczekujących na zabiegów w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie. Pacjent może zarejestrować się na wizytę osobiście lub telefonicznie. Pracownik rejestracji ustala termin wizyty kwalifikującej do wpisu w kolejkę do operacji zaćmy. Wizyta odbywa się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem.

W wyznaczonym dniu pacjent przychodzi z dowodem osobistym oraz oryginałem skierowania. Podczas wizyty kwalifikującej przeprowadzane są: