Lista lokali wyborczych w Wąbrzeźnie. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Wąbrzeźnie

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego

Przystań Sportów Wodnych im. Jerzego Bosmana-Lewandowskiego

Stadion Miejski im. Jana Wesołowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Wąbrzeski Dom Kultury

Zespół Szkół

Głosowanie w wyborach do PE

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.