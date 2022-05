Legendy o Wąbrzeźnie. Historie o skarbach na dnie jeziora, o zaklętej pannie, zatopionej kaplicy i parze zmienionej w jaszczurkę i cis

Legendy o Wąbrzeźnie

Legenda "Zaklęta panna"

Jak głosi legenda, także na ruinach zamku wąbrzeskiego ukazuje się zjawa, a dokładniej zaklęta panna. Dawno temu pewien śmiałek postanowił uwolnić ją z zaklęcia, dlatego przyszedł nocą do ruin zamku i ją przywołał. Ona poprosiła go, aby przyszedł następnego dnia o północy ze święconą kredą. Mężczyzna jak usłyszał, tak zrobił. Gdy przyszedł kolejnego dnia o północy, panna kazała mu zakreślić przyniesioną kredą koło, położyć się we wnętrzu tego koła i leżeć tak aż do świtu. Śmiałek miał robić tak przez 3 noce. Pierwszej nocy otoczyło go wojsko grożąc mu śmiercią - dopóki był jednak w kręgu, nic mu nie groziło. Drugiej nocy napadły go dzikie zwierzęta, jednak i to wytrzymał będąc do rana w kręgu. Trzeciej nocy natomiast ukazała mu się wielka żaba, która chciała go pocałować. Tego było według niego za wiele i młodzieniec uciekł. Wtedy żaba zamieniła się w zaklętą pannę, która narzekała, że mężczyzna nie wytrzymał próby. Nie udało się śmiałkowi uwolnić zatem panny od mocy zaklęcia.