gm. Ryńsk - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Zieleń 56, 87-200 Zieleń numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Szkolna 4, 87-213 Ryńsk numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Myśliwiec 3, 87-200 Myśliwiec numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Jarantowice 84C, 87-200 Jarantowice numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Pływaczewo 9A, 87-200 Pływaczewo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Nielub 21, 87-200 Nielub numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Ludowice 81, 87-213 Ludowice numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Lecha Mączyńskiego 17, 87-200 Wałycz numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Jaworze 16B, 87-200 Jaworze numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Czystochleb 13, 87-200 Czystochleb numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Wronie 24B, 87-200 Wronie numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

