Gdzie zjesz dobre lody w Wąbrzeźnie? Polecane miejsca w czerwcu 2023

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym stało się modne uczęszczanie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Pierwsze wzmianki o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie również zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Były podawane na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Wąbrzeźnie powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym rogu możemy napotkać lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.