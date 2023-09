Gdzie głosować w Wąbrzeźnie? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Matejki 11B, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Staszica 2, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Podzamcze 25, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Tysiąclecia 8A, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Tysiąclecia 1, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Wolności 30, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

adres: Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 12

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

