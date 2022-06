Czekasz aż w Wąbrzeźnie powstanie wymarzona inwestycja? Jest okazja, aby została zrealizowana! Rusza Budżet Obywatelski 2023

Podczas dotychczasowych siedmiu edycji Budżetu Obywatelskiego Wąbrzeźna zrealizowano kilkadziesiąt pomysłów mieszkańców, w tym utworzono adopcyjny dom tymczasowy dla bezdomnych zwierząt i przeznaczono pieniądze na jego utrzymanie, zamontowano wodny plac zabaw na plaży miejskiej, kamery do monitoringu, dwie tężnie solankowe, mobilny plac zabaw dla dzieci, łąki kwietne i budki dla owadów i ptaków, utworzono wybieg dla psów. - Przez ostatnie 7. edycji wydaliśmy już ponad 2,2 mln zł na realizację kilkudziesięciu pomysłów mieszkańców, które na trwałe wpisały się w kalendarz naszego miasta - mówi Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna.

13 czerwca 2022 r. wystartowała 8. edycja, w ramach której każdy mieszkaniec Wąbrzeźna do 17 lipca może zgłosić dowolny pomysł na zadania inwestycyjne, jak pumptruck czy plac zabaw dla psów lub na działania tzw. "miękkie" jak wydarzenia, festiwale, warsztaty, np. koncerty czy rajdy, wypełniając prosty formularz online pod tym linkiem. Co ważne, do formularza dostępnego pod tym linkiem należy dołączyć poparcie od co najmniej sześciu mieszkańców Wąbrzeźna, a także warto, oczywiście, załączyć szkic, projekt, plan lub wizualizację zgłaszanego pomysłu oraz przedstawić wstępny, szacunkowy kosztorys działania, który będzie potem weryfikowany przez miejskich urzędników. Wartość zgłaszanego projektu nie może przekraczać 300 tys. zł.