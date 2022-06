Atak na policjantów w Wąbrzeźnie. Rozerwany mundur, próba kopania, bicia pięściami i wyzwiska

W sobotę, 11 czerwca po g. 3 w nocy jadący radiowozem przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie funkcjonariusze ogniwa patrolowo- interwencyjnego wąbrzeskiej komendy zauważyli dwóch mężczyzn bijących się na terenie stacji benzynowej. Policjanci natychmiast zatrzymali się i rozdzielili bijących. Podczas próby ich wylegitymowania, podeszła do nich kobieta, która razem z jednym z chwilę wcześniej bijących się mężczyzn zaczęła ubliżać policjantom, znieważając ich słownie. Funkcjonariusze wzywali parę do uspokojenia się, jednak oni nie tylko reagowali, ale jeszcze agresywniej zachowywali się wobec policjantów. W dodatku, dołączył do nich kolejny mężczyzna! Wtedy wspólnie próbowali kopać i bić pięściami policjantów, a nawet zniszczyli mundur jednego z nich. Policjanci wezwali wsparcie, a następnie obezwładnili i zatrzymali atakujące ich osoby, cały czas wysłuchując wyzwisk i nieprzyzwoitych słów, które w ich stronę kierował 27-latek z Wąbrzeźna. - Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu, odmówił jednak poddania się badaniu trzeźwości. Z uwagi na obrażenia doznane w bijatyce z innym z mężczyzn, policjanci przed osadzeniem go w areszcie przewieźli go do szpitala - mówi mł. asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie.