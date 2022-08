19-latka spod Chełmna staranowała ogrodzenie i skrzynkę energetyczną, a na koniec skasowała auto w Przydworzu w powiecie wąbrzeskim

19-latka z powiatu chełmińskiego kierująca volkswagenem w Przydworzu w gminie Ryńsk w powiecie wąbrzeskim nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, wskutek czego straciła panowanie nad autem. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, rozpędzone auto zjechało na przeciwległy pas ruchu do przydrożnego do rowu, uszkadzając około 20 metrów ogrodzenia jednej z posesji oraz skrzynkę energetyczną, a na koniec uderzając w betonową latarnię i dachując.

Samochód wskutek zdarzenia, do którego doszło w środę, 10 sierpnia ok. g. 20.30 został kompletnie zniszczony, a mimo to kierująca samochód i jej troje pasażerów wyszło z tego bez poważnych obrażeń.

Jak przekazał asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie, kierująca była trzeźwa. Okazało się, że prawo jazdy posiadała zaledwie kilka miesięcy. Wąbrzescy policjanci zatrzymali jej uprawnienia i skierowali sprawę do sądu, aby ten wymierzył 19-latce stosowną karę.